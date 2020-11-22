غانتس يهدد "حماس" وسكان غزة بمواجهة "خطط عسكرية إسرائيلية"

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وقال غانتس، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، "في أعقاب إطلاق الصواريخ باتجاه أشكلون الليلة الماضية، شن جيش الدفاع الإسرائيلي هجوما واسعا وقويا. الثمن الذي نجبيه على كل مساس لسيادتنا سيستمر بل سيزيد، لن يكون هناك أي تساهل بسبب انتشار فيروس كورونا ".

وتابع، "لدينا العديد من الخطط العسكرية للدفاع عن سكان الجنوب، وإذا ما تواصلت أعمال المساس بسيادتنا والأضرار بأمننا، فإن حركة حماس وسكان غزة سيواجهون هذه الخطط قريبًا وعن قرب، أنصحهم بعدم فعل ذلك".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، شن غارات جوية على مواقع في قطاع غزة، قال إنها ردا على إطلاق صاروخ نحو مدينة عسقلان. وقال الجيش في بيان "أغارت طائرات إسرائيلية قبل قليل على عدة أهداف تابعة لحماس في، استهدفت مواقع تعني بأعمال تعاظم قوة حماس العسكرية ومن بينها موقعيْن لإنتاج وسائل قتالية صاروخية بالإضافة إلى بنى تحتية تحت أرضية ومجمع تدريبات تابع لقوة حماس البحرية".

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء أمس السبت، دوي صافرات الإنذار في مدينة عسقلان جنوبي البلاد، فيما أفدات وسائل إعلام عبرية بسماع صوت انفجار بالمدينة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على حسابه بموقع "تويتر": "تم تفعيل الإنذار في عسقلان، التفاصيل قيد التحقق".