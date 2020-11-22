وأضاف في جلسة نقاشية ضمن فعاليات قمة العشرين للحديث عن التعليم وقت الأزمات "أن مجموعة التعليم في G20 ناقشت استمرار التعليم أثناء الأزمات والكوارث"، و"أن الدول الكبرى واجهت مشاكل في استمرار التعليم أثناء جائحة كورونا، كما كان "تعليم الأطفال" التحدي الأكبر"، حسبما نقل مراسل "سبوتنيك".
© REUTERS / Faisal Nasser
وأشار إلى أن السعودية استخدمت مساحة أكثر من طريقة لاستمرار التعليم نظرا للمساحة الشاسعة.
وتعقد القمة في وقت يواجه فيه العالم وباء فيروس "كورونا" المستجد، وقد قادت المجموعة جهودا دولية أفضت إلى التزامات بأكثر من 21 مليار دولار، لدعم إنتاج اللقاحات والدواء وتوزيعها وإتاحتها، كما قامت بضخ أكثر من 11 تريليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي لمواجهة تحديات الجائحة وتراجع الاقتصاد العالمي.
وتولت السعودية، رئاسة مجموعة العشرين، إذ عقدت قمة استثنائية في مارس/ آذار 2021، هي القمة الاستثنائية الأولى التي عقدتها المجموعة، نظرا لجائحة "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم السعودي: استخدمنا أكثر من طريقة للتعليم عن بعد في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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