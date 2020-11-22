"أشياء لم نرها حتى الآن"... الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل العملية القادمة في غزة

ونشرت إذاعة الجيش تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، نقلا عن مصدر أمني رفيع المستوى، أنه "في العملية القادمة في غزة سنواجه أشياء لم نرها حتى الآن".

وأضاف المصدر الإسرائيلي "في الجيش يؤجلون علاج المشكلة، وذلك لا يعني أننا لن نواجهها في النهاية، طارحا سؤال "ما هو حجم تلك المشكلة عندما تصل إلينا في النهاية".

ويشار إلى أن تغريدة إذاعة الجيش الإسرائيلي تعود لـ"تساحي دابوش"، المحرر العسكري للإذاعة.