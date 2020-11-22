© AFP 2020 / YASSER AL-ZAYYAT
وذكرت السفارة في بيان صحفي أنها تلقت مؤخراً عدداً من الشكاوى من مواطنين وطلبة تعرضوا للاحتيال من جهات كانت تقوم بالاتصال بهم، وتدعي أنها من وزارة الداخلية وتطالبهم بدفع مبالغ تخص رسوم لم يقوموا بدفعها مستغلين عدم معرفة بعضهم بالقوانين البريطانية.
وشدد البيان الكويتي على ضرورة تجاهل مثل هذه الاتصالات التي ترد غالباً من أرقام غير معلومة، مشيرا إلى أن أي جهة سواء كانت حكومية أو خاصة ولديها أي مطالبات مالية أو قانونية تجاه أي شخص عليها مراسلته كتابياً وليس بواسطة الاتصال الهاتفي.
وأكد البيان أهمية عدم إعطاء المواطنين والطلبة للمتصل تفاصيل بياناتهم الشخصية، ومنها الاسم الكامل أو عنوان السكن، إلا بعد التأكد من هوية الشخص والجهة التي يمثلها حتى لا يتم استغلالها من قبل هذه الجهات، داعيا إلى التواصل بالسفارة في حال طلب أي مساعدة أو استفسار.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة الكويت بلندن تحذر مواطنيها من عمليات احتيال مالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.