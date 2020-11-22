شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم»: تطبيق اختبار القدرة المعرفية في 31 مدينة ومحافظة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس :

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، بدء تطبيق اختبار القدرة المعرفية “الفترة الأولى”، في 31 مدينة ومحافظة في المملكة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حسب تعليمات وبروتوكولات وزارة الصحة، وبالتنسيق مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”.

وأوضحت الهيئة أن الاختبار سيعقد خلال الفترة 21 – 23 / 11 / 2020 م، في عدد من المقرات الموزعة في 31 مدينة ومحافظة بالمملكة، مشيرة إلى أن الاختبار يأتي بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية وعدد من الجهات الحكومية، ويُعدُّ متطلبًا للتقدم لشغل بعض الوظائف الحكومية أو الترقية فيها.

وأكدت الهيئة بأنها عملت على توفير جميع المستلزمات الوقائية للمختبرين قبل دخولهم لأداء الاختبار، وقياس حرارة المختبرين، وتعقيم المقرات قبل الاختبارات وبين الفترات وبعد الانتهاء من الاختبار، بالإضافة لتطبيق معايير التباعد الاجتماعي في المقرات، لضمان سلامة وأمن المختبرين.

ويتكون الاختبار من أربع قدرات رئيسة، هي: القدرة اللفظية، والقدرة الكمية، والقدرة الاستدلالية، والقدرة المكانية، كما أن الاختبار لا يعتمد اعتمادًا مباشرًا على مقررات دراسية محددة؛ وإنما يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة والخصائص الفردية، مشيرة إلى أن اختبار الفترة الثانية لهذا الاختبار سيكون خلال الفترة من 27 – 29 / 3 / 2021م، وسيفتح التسجيل له بتاريخ 28/12/2020م، وذلك عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

وتدعو الهيئة الجميع للاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها وقنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوافر على متجري آبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555 ، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر @Eteccare؛ لتقديم الخدمات المساندة لهم والإجابة عن جميع استفساراتهم.