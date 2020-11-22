شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب ولاية سكيكدة شرقي الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 سجلت هزة أرضية بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر اليوم الأحد في ولاية سكيكدة /400 كيلومتر شرق العاصمة/، حيث تم تحديد مركزها على بعد 12 كيلومترا جنوب غرب منطقة الحروش التابعة للولاية.

وبحسب بيان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فان الهزة سجلت في حدود الساعة الرابعة و53 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد (0353 بتوقيت جرينتش). ولم يتسن على الفور معرفة ما اذا كان الزلزال نجم عنه أضرار بشرية أو مادية.

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