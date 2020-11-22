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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. مركز النيل للإعلام بمحافظة الفيوم المصرية يناقش التحول الرقمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
انطلقت منذ قليل، ندوة بمركز النيل للإعلام بمحافة الفيوم المصرية ندوة عن التحول الرقمي بحضور الدكتور مصطفى ثابت أستاذ بحاسبات الفيوم، ورئيس تحرير موقع جريدة الفجر المصرية، ومحمد هاشم مدير مركز النيل للإعلام، وحنان حمدي مسؤل التدريب بالمركز.
وتحدث مصطفى ثابت في بداية الندوة عن أهمية التحول الرقمي والتي ظهر أهميته في ظل موجة كورونا والتي من خلالها استكملت الدراسة في المنزل في ظل منع المدارس والجامعات.
وأضاف "ثابت"، أن هناك مصطلح جديد ظهر يسمى بإنترنت الأشياء وهو يشمل كل نواحي الحياة مضيفا أن هناك أيضا البيوت الذكية، التي تهتم بالكهرباء في المنازل.
وأكد محمد هاشم، مدير مركز النيل للإعلام، إن مركز دائما ما يقدم لرواده مثل هذه الندوات التوعية التي تواكب التطور التكنولوجي مشيرا بان كثيرا من الجمهور مايجهل مصطلحات التحول الرقمي.
وأردف "هاشم"، أن الدولة تعمل دائما على عمليات التحول الرقمي في كافة الخدمات التي تقدمها من الصحة، والتعليم.
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