الولايات المتحدة تسمح باستخدام علاج طورته شركة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

منحت إدارة الغذاء والدواء الامريكية (إف دي إيه)، موافقة طارئة لاستخدام علاج طورته شركة التكنولوجيا الحيوية "ريجينيرون" لفيروس كورونا المستجد الذي تم استخدامه الشهر الماضي لعلاج الرئيس الامريكي دونالد ترامب.



واوضح المسؤول في إدارة الأغذية والعقاقير ستيفن هان، إن السماح بهذه العلاجات بالأجسام المضادة الأحادية النسيلة قد يُتيح للمرضى تجنب دخول المستشفى ويُخفّف العبء على نظام الرعاية الصحية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ليونارد شلايفر" إن هذا يشكل خطوة مهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد ،إذ سيتمكن المرضى المعرضون لمخاطر عالية في الولايات المتحدة، من الحصول على علاج واعد في وقت مبكر من مسار العدوى".

وذكرت ادارة الغذاء والدواء الامريكية في بيان لها ، ان العلاج الذي طورته شركة الادوية "ريجينيرون" يتألف من مزيج من الجسمين المضادين "كازيريفيماب" و"إيمديفيماب "ويمكن استخدامه لعلاج اعراض فيروس كورونا الخفيفة الى المعتدلة لدى المرضى الذين تفوق اعمارهم 12 عاما والمعرضين لتحول حالتهم الى مستوى خطير.

واشارت الى انه يمكن استخدام العلاج ايضا للمرضى الذين تبلغ اعمارهم 65 عاما او اكبر او من يعانون بعض الحالات المرضية المزمنة..لافتة الى انه في تجربة سريرية لمرضى مصابين بالفيروس تبين ان الجسمين المضادين "كازيريفيماب" و"إيمديفيماب" يقللان من حالات الدخول للمستشفى للمرضى المعرضين لخطر تطور حالتهم بشكل كبير في غضون 28 يوما بالمقارنة مع العلاج الوهمي.

وتأتي الموافقة الطارئة لاستخدام العلاج بعد أن ثبُت أن علاج ريجينيرون، المسمّى ريجن-كوف-2، وهو مزيج من اثنين من الأجسام المضادّة، يُقلّل من حالات كوفيد-19 التي تستلزم دخول المستشفى أو غرف الطوارئ، للأشخاص الذي يعانون أمراضاً ثانوية أو أمراضاً مصاحبة.