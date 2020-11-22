صورة جماعية "غير تقليدية" لقادة مجموعة العشرين في السعودية

وشارك الحساب الرسمي لقمة مجموعة العشرين على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، الصورة الجماعية للقادة المشاركين في القمة، والتي تشهد لأول مرة عدم تواجدهم في مكان واحد.

​وتولت السعودية، رئاسة مجموعة العشرين، حيث عقدت قمة استثنائية في مارس 2021، هي القمة الاستثنائية الأولى التي عقدتها المجموعة، نظرا لجائحة كورونا.

وتسعى القمة على مدار يومين هما أمس السبت واليوم الموافقين 21 و22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال.

ويرأس الملك سلمان بن عبد العزيز أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات القمة، التي ستعقد بشكل افتراضي في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بوباء كورونا، وذلك بمشاركة عدد من قادة الدول، ومنظمات دولية وإقليمية.

ويضم جدول أعمال القمة عددا من القضايا، أهمها: الطاقة والمناخ والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والتعليم.