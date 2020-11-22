الجيش الإسرائيلي يبعث رسالة إلى الشعب اللبناني

ونشر أدرعي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، بمناسبة ذكرى استقلال لبنان الـ77، متوجها خلالها بتهنئة على تلك الذكرى. وقال أدرعي: في ذكرى استقلال لبنان الـ77 أتوجه إلى عموم اللبنانيين بتهنئة شخصية صادقة على أمل أن ينال وطنكم استقلاله الحقيقي. وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "معايدة خاصة من جنود الجيش الإسرائيلي، متمنين لكم الحرية والسيادة والاستقرار. ويشار إلى أن اليوم الأحد، يصادف الذكرى الـ77 لاستقلال لبنان عن الاحتلال الفرنسي.

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