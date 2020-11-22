إعلان مصري عن كميات "غير مسبوقة" من الأمطار

وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ممدوح رسلان، في تصريحات لفضائية "سي بي سي أكسترا" المصرية أن مصر دخلت حزام الأمطار منذ فترة نتيجة هطول كمية أمطار غير مسبوقة.

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ولفت رسلان إلى أن كميات الأمطار تزيد عن العام السابق، مؤكدا أن هناك خططا يتم وضعها لمواجهة الأمطار الشديدة، طبقا للقدرة الاستيعابية للشبكات المتاحة.

كما أشار إلى أن هناك متابعة يومية مع هيئة الأرصاد الجوية، والتي تبلغ بحالة الأرصاد ومناطق سقوط الأمطار وكمياتها بقدر الإمكان، ويتم نشر معدات الشركة قبل حدوث النوة بحوالي 24 ساعة.

وأوضح ممدوح رسلان أن لكل شبكة صرف في كل محافظة مصرية قدرة مختلفة عن الأخرى، ضاربا مثالا أن الإسكندرية قدرتها الاستيعابية مليون و800 ألف متر مكعب من المياه في اليوم الواحد، والنوة السابقة من الأمطار على الإسكندرية كانت تقدر بـ3 ملايين متر مكعب من المياه.

وفيما صرح رسلان أن كل الكميات الزائدة من الأمطار بدأت تظهر في الشوارع، وتستغرق وقتا قليلا لتصريفها لمحطات المعالجة، فقد أكد أن "شبكتنا الاستيعابية بدأت تستوعب كمية الأمطار وأحيانا نقوم بقطع المياه عن بعض الأماكن لتفريغ شبكات الصرف وتكون قادرة على استيعاب كمية الأمطار".

وكانت الأرصاد المصرية قد أصدرت تحذيرا للمواطنين من حالة عدم استقرار الطقس، التي بدأت الخميس، واستمرت حتى أمس السبت، ودعت المواطنين في عدد من المناطق بعدم حمل أي أجسام معدنية.