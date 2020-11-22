النائب العام المصري يكشف "مفاجأة تتعلق بإسرائيل" في إحدى "قضايا الفسق والفجور"

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وكشف، مفاجأة في "إحدى قضايا الفجور المنظورة أمام القضاء"، حيث قال "إننا وجدنا في حسابات إحدى الفتيات المقبوض عليها أموالا بالدولار، بعضها تم تحويله لها من إسرائيل"، مضيفا: "كان لازم نقف عند تلك الجرائم ونتصدى لها".
وتابع، المستشار حمادة الصاوي: أنه "كمسؤول عن النيابة العامه وبحكم متابعته التحقيقات في قضايا الموظفين والمسؤولين بيصعب عليا إنه تتاخد إذن لمراقبة مسؤول وأنه يرتكب جريمة بعد أن وثقت فيه الدولة.. نصيحتي لكم عندنا تتولون المناصب. لا تؤشر على ورقة إلا إذا تأكدت ولا تسمح بكلمة "روتينى" أو "اعتماد لقرار لجنة"، لا تمضى لمجرد الفرح بالتوقيع".
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