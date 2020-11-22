مصر... إعلان 5 تحذيرات بشأن تعرض القطارات والسكك الحديدية للأمطار

ونشرت صحيفة "اليوم السابع" تلك المحاذير، التي أطلقتها هيئة السكك الحديدية المصرية، والتي جاءت على النحو التالي:

- تبادل علامة عطل الخط بسبب خطر بین کشکی البلوك أو المحطتين فى المنطقة التى سقطت بها الأمطار أو السيول.

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- حجز القطار أو القاطرة المفردة أو أى وحدة متحركة متجهة لهذه المنطقة.

- إلغاء خلو السكة أمام القطار أو القاطرة المفردة أو الوحدة المتحركة.

- السير بالقطارات فى منطقة سقوط الأمطار بالسرعة التي يحددها مندوب هندسة السكة.

- إذا كانت الرؤية واضحة يقوم سائق القطار بالقيادة بالسرعة التى يراها مناسبة مع الاستمرار في تخفيض سرعة للدرجة التي تمكنه من الرباط قبل أي عارض مفاجئ.

وكانت مصر قد تعرضت الأيام الماضية لأسوأ عاصفة منذ 5 أعوام تقريبا بمدينة الإسكندرية، والتي سقط بسببها قتلى ومصابين.