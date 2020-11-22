شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» بأمطار رعدية متوقعة على «جازان» حتى الـ10 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس :

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 10 مساءً.