بالانفوجراف.. 5 أعراض تدل على الإصابة بخمول الغدة الدرقية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، أن مفهوم كسل الغدة الدرقية، هو قلة نشاطها ويكون إفراز هرمون (الثيروكسين) غير كافٍ لاحتياج الجسم.
وأشارتفي “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر”،إلى أن أعراض كسل الغدة الدرقية تختلف من شخص لآخر، والتي تمثل في مجملها تباطؤاً في العمليات الحيوية.
ولفتت إلى أن الأعراض الدالة على كسل الغدة الدرقية هي زيادة في الوزن، وتشتت التركيز وجفاف الجلد والخمول والكسل والشعور بالبرودة.
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