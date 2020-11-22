شكرا لقرائتكم خبر عن تزامناً مع التقلبات الجوية.. تنبيه مهم من «أمن الطرق» لقائدي المركبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبه حساب “أمن الطرق” في تغريدة على “تويتر”، قائدي المركبات بالحرص على إشعال الإضاءات الأمامية والخلفية للمركبة، عند تدني مستوى الرؤية.

وأضاف” أمن الطرق” أن اتباع هذا الإجراء يأتي تجنبًا لحدوث أي مكروه على الطريق- لا قدر الله-.

ويأتي ذلك في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، حيث أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات من سحب رعدية ممطرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وذلك بعدد من مناطق المملكة.