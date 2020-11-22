شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تتيح ميزة جديدة طال انتظارها لمستخدمي «مساعد جوجل» الذكي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت شركة “سامسونج” فى عدد من الدول الأوروبية ميزة جديدة طال انتظارها لمستخدمي “مساعد جوجل” المتوفرة فى أجهزة التلفزيون الذكية.

واستعانت الشركةالكورية بمساعد ”جوجل“ في أجهزة التلفزيون الذكية، لإتاحة ميزة جديدة تتمثل في السماح للمشاهدين بالتحكم في المصابيح الكهربائية الذكية وكاميرات الأمن المنزلية وشاشات التليفزيون بصوتهم.

وطرحت الشركة تحديثًا لأحدث مجموعة من أجهزة التلفزيون الذكيةSamsung Smart TV؛ لتعزيز معدل الذكاء فيها في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، كما تعهدت سامسونج باستخدام المساعد الذكي في 12 دولة إضافية قبل نهاية العام.

ووفقًا للشركة، فإنه بمجرد وصول التحديث إلى المستخدمين، سيتمكنون من استخدام مساعد ” جوجل “ في عدد من المهام الشائعة، مثل تبديل القنوات أو ضبط مستوى الصوت أو التحكم في أي أجهزة.

فمثلا إذا كان لديك مصابيح كهربائية ذكية من فيليبس أو مكبرات صوتSonosفي جميع أنحاء المنزل، ستتمكن من استخدام المساعد الصوتي الموجود في التلفزيون لتعتيم الأضواء ورفع درجة الحرارة في الغرفة أو إيقاف الراديو مؤقتًا.

كما يتضمن ميزات أخرى مثل سؤال مساعد جوجل عن أحدث المعلومات عن الطقس أو عناوين الأخبار، كما تم أيضًا دمج مساعد غوغل في أجهزة تلفزيون سامسونغ الذكية مع خدمات أخرى، بما في ذلك البحث عن الصور والخرائط والتقويم.