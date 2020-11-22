"لقاح خارق" يقي من فيروس كورونا والإنفلونزا معاً.. قريبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف البروفيسور رونالد إكليس، الخبير في علم الفيروسات، أن "اللقاح الخارق" الذي يقي من فيروس كورونا والإنفلونزا يمكن أن يتوفر في أقل من عام، وفقا لصحيفة ديلي ميل.



وقال الأستاذ بجامعة كارديف البريطانية، إنه لا توجد عقبات صعبة في طريق جمع اللقاحين في لقاح واحد، وأضاف: "أعتقد أنه في المستقبل سيكون لدينا لقاح مشترك ضد الإنفلونزا وكوفيد".

وأكد إكليس أنه من الأسهل على الناس الحصول على لقاح واحد، بدلاً من الاضطرار إلى الحصول على لقاحين.

ويعد الجمع بين عدة لقاحات مختلفة في "حقنة" واحدة أمرًا شائعًا في تطعيم الأطفال، وفق "قناة الحرة".

وتعتبر مشكلة تخزين اللقاحات أكبر عقبة ستواجه عملية الدمج، حيث يتم تخزين اللقاحين في درجات حرارة مرتفعة، فقد يحتاج لقاح كورونا إلى التخزين في درجة حرارة تصل 70 تحت الصفر، مما قد يجعل دمجهما أمرا صعبا.

وقال إكليس إن فحوصات السلامة يجب أولاً أن يتم إجراؤها لضمان عدم وجود تفاعلات ضارة بين اللقاحين، لكنه يعتقد أنه من غير المحتمل أن يكون هناك مشكلة، مشيرا إلى أن لقاحات كورونا أطلقت ثورة في علم اللقاحات الجديدة.