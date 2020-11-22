العراق... انفجار عبوة ناسفة أمام منزل ناشط مدني

وأوضح مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن العبوة الناسفة كانت موضوعة أمام منزل الناشط في قضاء السنية التابع للمحافظة، والتي انفجرت دون تسجيل إصابات، بحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.
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وكانت البصرة خلال الفترة الماضية مسرحا لعمليات اغتيال عدد من الناشطين، ما استدعى إجراء تغييرات في المناصب الأمنية وتشديد الإجراءات بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.
وأفاد مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك"، في أغسطس/ آب، بمقتل ناشط مدني وزوجته، في هجوم مسلح، بالتزامن مع اغتيال الدكتورة الطبيبة الاختصاصية بالتغذية والناشطة المدنية ريهام يعقوب مع صديقتها، في البصرة أقصى جنوبي العراق.
وأوضح المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة الناشط المدني فلاح الحسناوي وزوجته، في منطقة الجبيلة في البصرة، ما أسفر عن مقتلهما.
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