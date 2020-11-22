"الصمود والمقاومة هما الحل"... روحاني يبعث برقية إلى عون

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وأشار روحاني، إلى أن "الشعب اللبناني أمضى أياما صعبة خلال العام الأخير، إلا أن الصمود والمقاومة في ظل وجود قادة فطنين قد حقق الرفعة للبنان وأثبت للعالم بأن طريق العزة والاستقلال والازدهار للبنان في فترة رئاسة فخامتكم سيستمر مع التعاضد والمواكبة من قبل التيارات السياسية المختلفة"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف: "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقفت وستظل واقفة كما في الماضي إلى جانب الحكومة والشعب اللبناني المقاوم، وهي على استعداد لتنمية التعاون الثنائي في جميع المجالات"، سائلا الباري تعالى للرئيس عون بموفور الصحة والنجاح وللشعب اللبناني العزيز السعادة والرفعة.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال، مؤخرا، إن حكومة إيران والشركات الإيرانية الخاصة لديهم نفس التوجه بالانفتاح والتعاون مع لبنان في هذه المجالات كافة، معربا عن "أقصى درجات المواساة والتضامن القلبي والمعنوي مع لبنان حكومة وشعبا تجاه المأساة التي حلت ببيروت​ ولبنان في الآونة الأخيرة".