"الصمود والمقاومة هما الحل"... روحاني يبعث برقية إلى عون

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
وأضاف: "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقفت وستظل واقفة كما في الماضي إلى جانب الحكومة والشعب اللبناني المقاوم، وهي على استعداد لتنمية التعاون الثنائي في جميع المجالات"، سائلا الباري تعالى للرئيس عون بموفور الصحة والنجاح وللشعب اللبناني العزيز السعادة والرفعة.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال، مؤخرا، إن حكومة إيران والشركات الإيرانية الخاصة لديهم نفس التوجه بالانفتاح والتعاون مع لبنان في هذه المجالات كافة، معربا عن "أقصى درجات المواساة والتضامن القلبي والمعنوي مع لبنان حكومة وشعبا تجاه المأساة التي حلت ببيروت ولبنان في الآونة الأخيرة".
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