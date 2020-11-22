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وأكد أنه "سيتم توزيع ترليون و800 مليون دينار خلال سبعة أيام لتسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوّقي محصولي الحنطة والشلب في قانون تمويل العجز، وهي تمثل كامل المبلغ المتبقي من مستحقات الفلاحين، وقد خصصت ضمن قانون تمويل العجز المالي الذي أقره البرلمان بعد تسديد 800 مليار دينار كدفعة أولى".
وأضاف الخفاجي، أن "الوزارة ستسدد مستحقات المزارعين لمحصول الشعير من خلال ايرادات بيع وتصدير المحصول بالمزايدة العلنية خلال هذا الأسبوع وبمقدار 700 الف طن"، مشيراً إلى أن "إيران والسعودية وتركيا قدمت طلبات لشراء محصول الشعير العراقي وستدخل المزايدة التي سترسو على الدولة التي تقدم اسعاراً أعلى من غيرها".
كانت هذه تفاصيل خبر إيران والسعودية وتركيا تقدم طلبا إلى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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