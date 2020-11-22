مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بقيادة المتطرف يهودا غليك وسط حماية الاحتلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المستوطن المتطرف يهودا غليك يرافقه عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
من جانب أخر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا، وداهمت منزل أمين سر حركة "فتح" في المخيم ياسر أبو شرار.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منزل أبو شرار، وفتشته، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضافوا ان مواجهات اندلعت في المخيم، أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع اتجاه المواطنين، ولم يبلغ عن إصابات.
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