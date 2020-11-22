شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الجزائرى يؤكد دخول بلاده الموجه الثانية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، الأحد، إن جميع الفرضيات مطروحة بشأن الغلق بناء على تطور الوضعية الوبائية المسجلة ، مؤكدا دخول الجزائر ذروة الموجة الثانية من كورونا.

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ولدى استضافته في مقابلة بالقناة الإذاعية الثالثة، أوضح بن بوزيد أن السلطات ستعتمد إجراءات أكثر صرامة في حال تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأشار الوزير إلى أن الوضعية الوبائية في الجزائر مستقرة مقارنة بدول أخرى بتسجيل 1000 إصابة يوميا.