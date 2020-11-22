شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب ولاية سكيكدة شرقي الجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ولاية سكيكدة شرقي الجزائر.
وأوضح مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان، أن الزلزال وقع على بُعد 12 كيلومترًا من جنوب غرب منطقة الحروش التابعة للولاية.
ولم ترد تقارير على الفور بشأن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.
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