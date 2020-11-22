شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعودية ومعتدل بالبحرين و العظمى فى الكويت 25 ° والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، فمن المتوقع أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية فى السعودية، وفى الامارات الطقس صحوا إلى غائم جزئيا أما فى البحرين فيتوقع أن يكون معتدلاً بوجه عام مع بعض السحب أحيانًا و تصاعد الأتربة .

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًا على وسط المملكة فى حين يتوقع أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على المناطق الشمالية للمملكة ولا يستبعد أن يتكوّن الضباب على تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالى والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقيه على الجزء الجنوبى بسرعة 18-42 كم ساعة

، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -40 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا، يصبح غائما على البحر، و رطب ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية – جنوبية غربية 15 - 25 كم س، تصل إلى 35 كم س أحياناً.

وأوضح المركز - فى بيانه اليومى - أن موج البحر فى الخليج العربى يكون خفيفا إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:58 والمد الثانى عند 17:22 و الجزر الأول عند الساعة 11:21 والجزر الثانى عند الساعة 01:06 .

أما بحر عمان فيكون الموج خفيفا إلى متوسط فيما يحدث المد الأول عند 14:52 الثانى عند الساعة 04:27 والجزر الاول عند الساعة 09:58 والجزر الثانى عند الساعة 21:08.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 31 21 80 25 دبى 31 22 80 30 الشارقة 33 20 75 25 عجمان 32 21 80 30 أم القيوين 31 19 80 35 رأس الخيمة 32 18 75 30 الفجيرة 28 22 75 45 العين 30 20 65 25 ليوا 31 17 85 30 الرويس 30 19 85 25 السلع 30 20 80 25 دلما 29 25 70 40 طنب الكبرى 30 23 80 40 طنب الصغرى 30 23 80 40 أبو موسى 30 23 80 40

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم الأحد فى مملكة البحرين سيكون معتدلاً مع بعض السحب أحيانًا و تصاعد الأتربة فى بعض المناطق فى وقت لاحق من النهار.

الرياح: جنوبية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة ثم تتحول إلى شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة فى وقت لاحق من النهار، و تصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانًا، و تحذر إدارة الأرصاد من رياح قوية السرعة و أمواج عالية لذا يرجى أخذ الحيطة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل و من 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80% والصغرى 30%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 25 °ﻡ

نهارًا

إنخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة و تقل السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 38 كم ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

ليلًا

مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 35 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .