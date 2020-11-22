شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأردنية تدين الهجوم الإرهابى فى محافظة صلاح الدين بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الحكومة الأردنية ، الهجوم الإرهابى الذى وقع فى محافظة صلاح الدين شمال غرب العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية.

وأكد الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا الهجوم الإرهابى الجبان، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التى تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، كما أكد وقوف بلاده إلى جانب العراق فى وجه كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه وفى محاربة العصابات الإرهابية.

وأعرب السفير الفايز عن خالص التعازى وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق ولذوى الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.