شكرا لقرائتكم خبر عن «البنوك» توضح مدة الاعتراض على العمليات الواردة في بطاقة الائتمان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، أنه عند الرغبة في الاعتراض على العمليات الواردة في بطاقة الائتمان، يجب أن يكون خلال 30 يوماً تقويمياً من تاريخ إرسال كشف الحساب الأول الذي يحتوي الخطأ.
وكانت البنوك أشارت إلى أن تكلفة السحب النقدي من البطاقة الائتمانية لكل عملية سحب بمبلغ 5000 ريال أو أقل؛ هي 75 ريالًا، فيما تكون التكلفة 3% من مبلغ كل عملية تتجاوز 5000 ريال، على ألا تتجاوز نسبة الرسوم في هذه الحالة مبلغ 300 ريال.
وذكرت أن خدمة السحب النقدي هي خدمة مقدمة لحامل البطاقة الائتمانية، تمكنه من سحب مبلغ نقدي تصل نسبته بحد أقصى إلى 30% من إجمالي حد البطاقة الائتمانية.
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