شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة تصطدم بـ«نخلة».. و«مدني مكة» يتدخل لقص الحديد وإنقاذ المصابين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني حـادث اصطدام سيارة بنخلة في مكة المكرمة. وسارعت آليات الدفاع المدني، إلى موقع الحادث لقص حديد السيارة وإخراج المصابين منها،وفقاً لـ”عكاظ”. وعكفت دوريات المرور على مباشرة الحادث لتسهيل مهام الدفاع المدني في إنقاذ المصابين بالحادثة.

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