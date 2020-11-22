شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق جديد من «جوجل» يتيح لضعاف البصر والمكفوفين إمكانية الركض دون مساعدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تختبر شركة جوجل تطبيقًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يسمى Project Guideline يهدف إلى مساعدة ضعاف البصر والمكفوفين على العمل بمفردهم دون كلب إرشادي أو مساعد بشري.

ويعمل التطبيق من خلال اكتشاف الخطوط المرسومة على الأرض وتوجيه المستخدمين بالإشارات الصوتية ، بحسب البوابة العربية للتقنية.

ويستخدم Project Guideline كاميرا الهاتف لتتبع الإرشادات ثم يرسل إشارات صوتية إلى المستخدم عبر سماعات تستخدم تقنية التوصيل العظمي.

وجرى تطوير التطبيق – الذي لا يزال في مرحلة النموذج الأولي – خلال حدث هاكاثون جوجل في العام الماضي عندما طلب عداء كفيف من المطورين تصميم برنامج يسمح له بالركض بشكل مستقل.

وجرى تصميم عرض توضيحي يسمح للهاتف بالتعرف على الخط المرسوم على الأرض وإعطاء إشارات صوتية.

ولا يحتاج تطبيق Project Guideline إلى اتصال بالإنترنت للعمل ويمكنه حساب الظروف الجوية.