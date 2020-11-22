عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تغريم مشرد 280 يورو.. والسبب خرق حظر التجوال

الأحد 22 نوفمبر 2020

الخليج 365

غرمت السلطات الإيطالية مشردا يعيش في أحد شوارع مقاطعة كومو شمالي البلاد، بمبلغ 280 يورو لعدم التزامه بحظر التجوال المفروض على مدينته.



غُرم بسكوالى جوديتشى، البالغ من العمر 63 عاماً، وهو مشرد يعيش في الشارع منذ 10 أعوام، وتمنعه حالته الاقتصادية من الحصول على منزل دائم.

وعلى الرغم من ذلك، فرضت عليه الشرطة الغرامة لمخالفته أحكام القانون الأخير في إيطاليا التي تلزم المواطنين بالبقاء في منازلهم، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً لموقع "notizie" الإيطالي، سترتفع الغرامة المقدرة إلى 400 يورو، إذا لم تدفع خلال 5 أيام من إصدارها.

وتناول الواقعة أنجيلو أورسينيجو، المستشار الإقليمي للحزب الديمقراطي الإيطالي، من خلال شكوى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال أورسينيجو: "من السخافة والقسوة معاقبة شخص ما لعدم وجود منزل يعود إليه".

وأضاف: "أطلب من مفوض كومو سحب الغرامة، ليس فقط لأنها عمليا تصل إلى مبلغ يستحيل دفعه لمن هم بالفعل في حالة فقر مدقع، ولكن لأنها تخاطر بتعزيز الانطباع بأن كومو ومؤسساتها لا ترحم الفقراء في مثل هذا الوقت العصيب".

وفي غضون ذلك، دُفِعت الغرامة من قبل متبرع علم من وسائل التواصل الاجتماعي الإيطالية بقصة جوديتشى، فقام مساعدته مع رغبته في عدم الكشف عن هويته.