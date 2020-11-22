عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جيل جديد من السماعات اللاسلكية.. لا ضوضاء بعد اليوم

الأحد 22 نوفمبر 2020

الخليج 365

كشفت شركة اسكتلندية عن جيل جديد من السماعات اللاسلكية بميزات متقدمة تنافس بها منتجات سامسونج وأبل في هذا الصدد.



فقد طرحت شركة RHA سماعات ترو كنترول TrueControl اللاسلكية التي تعد أحدث أجيال الشركة من السماعات بمواصفات مثيرة للاهتمام.

ووفق موقع engadget.com فإن شركة RHA ستجبر الجمهور على التفكير خارج الصندوق فيما يخص قصر اختيارات الشراء على السماعات اللاسلكية لكبرى شركات التكنولوجيا مثل شركتي سامسونج وأبل.

وحرصت شركة RHA على تزويد سماعات ترو كنترول بخصائص تجعلها مميزة مثل إلغاء الضوضاء المدمجة ANC، والتي تعمل على تقليل الأصوات المحيطة غير المرغوب فيها باستخدام التحكم النشط في الضوضاء.

كما تحتوي علب سماعات ترو كنترول على شاحن لاسلكي لإعادة شحن بطاريات السماعات التي تمتلك قدرة على العمل المتواصل لمدة 20 ساعة مقابل 5 ساعات في حالة تنشيط خاصية عزل الضوضاء المحيطة.

وحرصا على توفير أقصى درجات الراحة عند استخدام سماعات ترو كنترول أمدت شركة RHA السماعة بـ 7 أزواج أطراف من السيلكون مختلفة الأحجام لملائمة أحجام الأذن لدى جميع المستخدمين.

وستتاح سماعات ترو كنترول بسعر 249.95 جنيه إسترليني في بريطانيا.