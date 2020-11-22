75 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سوريا و4 وفيات و57 حالة شفاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 57 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس فى سوريا. وأشارت الصحة السورية - فى بيان أوردته وكالة الانباء السورية (سانا) - إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة فى سوريا بلغت حتى الآن 7154 شفيت منها 3043 وتوفيت 372 حالة.

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