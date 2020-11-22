القيادة الأمريكية الوسطى تنشر قاذفات بي 52 في الشرق الأوسط

ذكرت القيادة الأميركية الوسطى، اليوم، أنها نشرت قاذفات «بي – 52» في الشرق الأوسط، وفق ما نشرت «العربية». وأوضحت القيادة الأميركية الوسطى في بيان لها، أن نشر قاذفات بي – 52، يهدف إلى ردع أي اعتداء ولطمأنة الحلفاء.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز»، ذكرت الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سأل مستشاريه عما إذا كان لديه خيارات لاستهداف موقع نووي رئيسي في إيران خلال الأسابيع المقبلة، لكنهم أثنوه عن فكرة تنفيذ ضربة عسكرية.

ونقلت الصحيفة عن 4 مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين قولهم إن ترامب ناقش الأمر مع مستشاريه في اجتماع بالمكتب البيضاوي بعد يوم من إعلان المفتشين الدوليين رصد زيادة معتبرة في مخزون إيران النووي.

وذكرت الصحيفة أن أي هجوم محتمل -سواء كان صاروخيا أو سيبرانيا- سيركز بشكل شبه مؤكد على منشأة نطنز النووية.

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