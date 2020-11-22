ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة أمام قادة دول مجموعة العشرين في القمة المنعقدة اليوم برئاسة السعودية.
وقال “بوتين”: الجائحة تسببت في أزمة اقتصادية غير مسبوقة في العالم منذ الكساد العظيم، وأضاف أن زيادة البطالة والفقر تمثلان أكبر تحد تواجهه البشرية اليوم.
وتابع الرئيس الروسي في كلمته، أن روسيا خصصت 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لتقليص الخسائر جراء الجائحة.
وقال الرئيس الروسي إننا ندعم مشروع “قمة الرياض” حول اللقاحات، وأكد على ضرورة توفير لقاحات كورونا للجميع، وأن روسيا مستعدة لإمداد الدول المحتاجة بلقاحاتها.
مضيفاً، أن سلامة الناس يجب أن تكون على رأس الأولويات في جهود تطوير لقاحات كورونا رغم التنافس المحتمل.
كانت هذه تفاصيل خبر “بوتين” في كلمته بقمة العشرين: الجائحة تسببت في أزمة اقتصادية غير مسبوقة بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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