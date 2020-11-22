شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف إدارية لحملة الكفاءة والثانوية في «مستشفى الملك فيصل» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ، عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية لحملة الكفاءة والثانوية العامة ، حسب التفاصيل التالية : 1- مراسل – عدد 1 – للرجال فقط (Messenger) – المؤهل المطلوب : شهادة الكفاءة المتوسطة كحد أدنى مع القدرة على استخدام اللغة الإنجليزية في بيئة العمل (لا يشترط الخبرة). – الوصف الوظيفي : جميع وتسيلم البريد الداخلي والخارجي والمساعدة في فرز البريد وأداء واجبات المراسل الأخرى كما يتم تعيينها. آخر موعد للتقديم: الأحد 1442/4/21هـ (الموافق 2020/12/6م). 2 – كاتب جناح – عدد 3 – للرجال والنساء (Ward Clerk) – المؤهل المطلوب : شهادة الثانوية العامة مع إجادة اللغة الإنجليزية بنسبة لا تقل عن (60%) وإجادة استخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة). الوصف الوظيفي: أداء الأعمال الكتابية وإدخال البيانات واستخراجها ومهام الاستقبال والترجمة البسيطة والأنشطة الأخرى لدعم رعاية المرضى. آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1442/4/9هـ (الموافق 2020/11/24م). طريقة التقديم التقديم متاح اعتباراً من اليوم السبت 1442/04/06هـ الموافق 2020/11/21م ، وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب ، من خلال الرابط التالي :اضغط هنا.

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