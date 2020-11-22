شكرا لقرائتكم خبر عن 21 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا والإجمالي يرتفع إلى 8096 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .



ونقلت الإذاعة الموريتانية مساء اليوم السبت، عن بيان لوزارة الصحة أنه بعد إجراء 415 فحصا، جرى تسجيل 21 إصابة مؤكدة، و12 حالة تعافي.



وأضاف البيان أن إجمالي الإصابات بلغ 8 آلاف و96 حالة، منها 7 آلاف و573 حالة شفاء، و169 وفاة.

