21 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا والإجمالي يرتفع إلى 8096 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .
ونقلت الإذاعة الموريتانية مساء اليوم السبت، عن بيان لوزارة الصحة أنه بعد إجراء 415 فحصا، جرى تسجيل 21 إصابة مؤكدة، و12 حالة تعافي.
وأضاف البيان أن إجمالي الإصابات بلغ 8 آلاف و96 حالة، منها 7 آلاف و573 حالة شفاء، و169 وفاة.
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