شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم»: 100 ألف موهوب يُختبرون عن بُعد .. وتطبيق مقاييس جديدة على 3 صفوف دراسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعتزم هيئة تقويم التعليم والتدريب تطبيق اختبارات موهبة عبر نظام اختبارات عن بُعد (عالي الحساسية) لـ100 ألف مختبر، بشروط تضمن تطبيق الاختبار بأعلى معايير الأمان.

وطوَّرت هيئة تقويم التعليم والتدريب مقاييس الموهبة والإبداع بعد دراسة مستفيضة ومراجعة للأدبيات العلمية والمقاييس والأدوات العالمية في مجال التعرف على الموهوبين والمبدعين، لتكون متوافقة مع آخر التطورات العلمية، وفي الوقت ذاته مناسبة للبيئة العربية عامة، والبيئة السعودية خاصة، بحسب “الوطن”.

وتهدف أدوات التعرف إلى التعرف على الموهوبين والمبدعين في المملكة في مجالات العلوم، والتقنية، واللغة، وجوانب الإبداع المتعددة، إضافة إلى تحقيق العدالة والإنصاف في اختيار الموهوبين والمبدعين وتوجيههم لبرنامج الرعاية الملائم لهم.

كما يمكن تطبيق أدوات الكشف عن أعداد كبيرة من الطلبة، وتوعية جزء كبير من المجتمع بخصائص الموهوبين والمبدعين وأهمية اكتشافهم، بالإضافة إلى إثراء مصادر البحث العلمي والمكتبة العربية فيما يتعلق بمجال التعرف على الموهوبين والمبدعين.

وتعتبر الجهات المستفيدة من المقاييس هي جميع صفوف مراحل التعليم العام ابتداءً من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي في جميع المدارس، فيما سيتم تطبيق المقاييس على 3 صفوف هي: (الثالث الابتدائي، والسادس الابتدائي، والثالث المتوسط)،