شكرا لقرائتكم خبر عن في حفل تكريم المتفاعلين مع أنشطته وبرامجه.. «العريدي» يُكرّم أصغر أصدقاء المجلس البلدي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضمن توجهه الرامي إلى تفعيل دور المواطن في الرقابة على الخدمات البلدية،نظّم المجلس البلدي لمدينة الرياض حفلاً تكريميًا لأصدقاء المجلس البلدي المتفاعلين مع أنشطته وبرامجه.

وأقيم الحفل بحضور رئيس المجلس خالد العريدي، وأعضاء المجلس البلدي، وعددٍ من مسؤولي أمانة منطقة الرياض، بالإضافة إلى المواطنين المكرمين من أصدقاء المجلس البلدي وذلك بمسرح إدارة التشغيل والصيانة.

واحتوى الحفل فقرة تعريفية عن فكرة إنشاء وتطبيق أصدقاء المجلس البلدي والتي بدأت عام 1439هـ بغرض تفعيل المشاركة المجتمعية في الرقابة على الخدمات البلدية، بالإضافة إلى رفع واقع الأحياء من خلال عيون متابعة ومجتهدة لمجريات الخدمات البلدية.

من جانبه، أوضح الأستاذ خالد العريدي رئيس المجلس البلدي أن مبادرة المجلس البلدي بالرياض لإطلاق برنامج (أصدقاء المجلس البلدي) كانت طموحةً ومتفائلةً إلى حدٍ كبير، غير أن تجاوب المواطنين الرائع وروح المبادرة لديهم فاقت توقعات المجلس ورفعت سقف الطموح، مما جعل من هذا البرنامج أنموذجًا فريدًا لبقية المجالس على مستوى المملكة.

وأشار إلى أن الحفل هو استمرارٌ لسلسلة العمل والتكريم المستحق لأصدقاء المجلس البلدي، وأن المجلس يهدف من خلال هذا التكريم إلى تفعيل دور المواطن في الرقابة على الخدمات البلدية، والعمل على تجويدها ورفع مستواها، مقدمًا شكره لجميع أصدقاء المجلس المساهمين في سد الثغرات وتحسين الخدمات المقدمة.

من ناحيته، قدّم إبراهيم العنزي رئيس لجنة العلاقات العامة بالمجلس عرضًا تعريفيًا عن المجلس البلدي، تضمن إحصائيات لأعماله واجتماعاته خلال الفترة الماضية، وعدداً من وسائل تفعيل المشاركة المجتمعية التي انتهجها المجلس، مثل اللقاءات الخاصة مع المواطنين بحضور مسؤولي الأمانة والجهات الخدمية، وتنظيم اللقاءات وورش العمل النوعية بمشاركة المواطنين.

وأكد “العنزي” على إشراك الأهالي في الجولات الميدانية للمجلس البلدي في نطاق البلديات الفرعية وإعداد المسار الخاص بالجولة للوقوف على ملاحظاتهم الميدانية بشكل مباشر رفقة المسؤولين.

كما أطلق المجلس جائزة للمواطنين الأكثر تفاعلاً مع الخدمات البلدية من خلال عددٍ من المعايير، بالإضافة إلى الشراكات التعاونية التي عقدها المجلس مع عددٍ من الجهات الخدمية وذات العلاقة.

وألقى يوسف الهاجري كلمة بالنيابة عن أصدقاء المجلس البلدي أكد الدافع الوطني لمشاركتهم في الرقابة على الخدمات البلدية والسعي لتحسينها، ثم فتح باب النقاش بين رئيس وأعضاء المجلس والمواطنين، للاستماع إلى مقترحاتهم التطويرية لواقع الخدمات البلدية، بالإضافة إلى مرئياتهم حيال خطة المجلس للعام القادم 2021م.

وجرى تكريم المواطنين أصدقاء المجلس البلدي على مستوى لجان المجلس الدائمة، ودوائر الرياض، وعددهم 42 صديقًا للمجلس، حيث كرّم خالد العريدي أصدقاء المجلس على مستوى اللجان الدائمة، وهم يوسف الهاجري عن لجنة التخطيط والمتابعة، وعبدالله المالك عن لجنة المشاريع والتخطيط العمراني، وأحمد الزهراني لجنة تطوير الخدمات البلدية، وخالد العقيلي عن لجنة العلاقات العامة والشراكات، وعبدالوهاب القحطاني عن لجنة المالية والاستثمار، كما خُصَّ الطفل تركي العنزي بتكريم مميز لكونه أصغر أصدقاء المجلس البلدي سنًّا.

وعلى مستوى الدوائر الانتخابية بالرياض، كرّم الدكتور عبدالله آل طالب عضو المجلس البلدي عن الدائرة الأولى أصدقاء المجلس عن الدائرة خالد القحطاني، وإبراهيم العريفي، وعبدالرحمن الفضل.

وكرّم إبراهيم العنزي عضو المجلس عن الدائرة الثانية أصدقاء بلدي الرياض عن الدائرة وهم نايف الرويلي، ومقرن العنزي، وأمجاد العنزي، وجملاء العنزي، وكرّم المهندس عبدالله العمران، وأحمد الشمري أعضاء المجلس عن الدائرة الثالثة أصدقاء بلدي الرياض عن الدائرة وهم حمود المطرفي، ومحمد الشهراني، وفريد السويدان، ودلال الحربي.

وكرّم الدكتور عثمان آل عثمان عضو المجلس عن الدائرة الرابعة أصدقاء بلدي الرياض عن الدائرة وهم عبدالعزيز الجريد، وفهد الشومر، وعبدالله المرشد، وصالح الحظيف، وكرّم المهندس عبدالعزيز العجلان عضو المجلس عن الدائرة الخامسة أصدقاء بلدي الرياض عن الدائرة وهم سلطان العسيلان، وفتحي السيد، وعمر القحطاني، وفوزية المحرج.

وكرّم عبدالعزيز الراجحي نائب رئيس المجلس وممثل الدائرة السادسة أصدقاء بلدي الرياض عن الدائرة وهم: خالد الشهري، ونعمان البشر، وعبدالعزيز جابر، ومحمد القحطاني، فيما كرّمت هدى الجريسي عضو المجلس عن الدائرة السابعة أصدقاء بلدي الرياض عن الدائرة وهم خلوفة الأحمري، وصالح الشويرخ.

وكرّم نايف الدوسري عضو المجلس عن الدائرة الثامنة أصدقاء بلدي الرياض عن الدائرة وهم: محمد القحطاني، وعلي هزازي، ومشعل الأحمري، وكرّم خالد العريدي رئيس المجلس وممثل الدائرة التاسعة أصدقاء بلدي الرياض عن الدائرة وهم حمد الشثري، وعبدالرحمن الجبر، وفايز السبيعي، وبلال القحطاني.

فيما كرّم خليل الصوينع عضو المجلس عن الدائرة العاشرة أصدقاء بلدي الرياض عن الدائرة وهم بريك الشمراني، وعلي الزهراني، ومبارك الوادعي، ونواف العبيد.