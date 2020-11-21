وزير الخارجية السعودي: الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل بشرط

وقال وزير الخارجية السعودي في مقابلة افتراضية على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين: "الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل لكن ينبغي أولا إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

© REUTERS / LEAH MILLIS

كما أكد أنه واثق من أن الإدارة الأمريكية القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن ستنتهج سياسات تساعد على الاستقرار الإقليمي وأن أي مناقشات معها ستقود إلى تعاون أقوى.

وأشار الأمير فيصل إلى أن تصنيف واشنطن جماعة الحوثي منظمة إرهابية سيكون "ملائما تماما".

وحول العلاقات مع قطر أشار وزير الخارجية السعودي إلى استمرار البحث عن سبيل لإنهاء الخلاف مع قطر، لكنه أكد أن الحل مرهون بعلاج مخاوف أمنية مشروعة.

يذكر أن إسرائيل وقعت اتفاقيات سلام وتطبيع للعلاقات مع الإمارات والبحرين، برعاية أمريكية، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي.