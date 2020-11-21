شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف: تركيا تعوض خسائر الإنهيار الإقتصادى بمكاسب من "آثار سوريا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت منصات على موقع التواصل "تويتر" ، مقاطع فيديو ، لعليات تنقيب في سوريا يقوم بها منقبون تابعون لميلشيات مسلحة ، لصالح تركيا ، مقابل أموالا ضخمة تدفعها أنقرة من أجل تعويض خسائر إنهيار الإقتصاد التركى بمكاسب من التجارة في "آثار سوريا" المسروقة.

ونشرت منصة "خباياهم" فيدو جراف بعنوان "مرتزقة تركيا ينهبون آثار سوريا" يدور حول قيام مسلحين تابعين للرئيس التركى رجب أردوغان، بالتنقيب في معالم أثرية في ريف "تل أبيض" في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وتقوم ببيع القطع الأثرية لتركيا مقابل أموال ضخمة.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، نشر مقطع فيديو يظهر مسلحين موالين لأردوغان وهم ينقبون عن الآثار في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.