شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودي لـ"رويترز": نؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية السعودي لوكالة رويترز للأنباء، إن "الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل لكن ينبغي أولا إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودي لـ"رويترز": نؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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