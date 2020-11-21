شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى: نثق فى عمل الإدارة الأمريكية حول الاستقرار الإقليمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لرويترز، إنه على ثقة في أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستواصل نفس السياسات التي تصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي.

وأضاف: أنه لا يرى أي تهديد للأمن الإقليمي خلال فترة انتقال السلطة في الولايات المتحدة، مؤكدا: تصنيف واشنطن جماعة الحوثي منظمة إرهابية سيكون "ملائما تماما".