شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى: نثق فى عمل الإدارة الأمريكية حول الاستقرار الإقليمي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لرويترز، إنه على ثقة في أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستواصل نفس السياسات التي تصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي.
وأضاف: أنه لا يرى أي تهديد للأمن الإقليمي خلال فترة انتقال السلطة في الولايات المتحدة، مؤكدا: تصنيف واشنطن جماعة الحوثي منظمة إرهابية سيكون "ملائما تماما".
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