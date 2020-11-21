شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 4702 إصابة و74 وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 4702 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 320962 حالة.



وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 3455716 حالة منذ بداية انتشار الفيروي في المغرب في 2 مارس الماضي.



وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 74 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5256 حالة، كما تم تسجيل 4499 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي المتعافين 266711 شخصا.