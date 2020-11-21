ميشال عون: لبنان أسير الفساد والتآمر السياسي والتدخل الأجنبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن لبنان أسير الفساد والتآمر السياسي والتدخل الأجنبي، وأضاف لابد أن تستخدم التعيينات الحكومية معايير موحدة. وتابع: لابد من تسريع وتيرة التحقيق في تفجير ميناء بيروت.. لبنان متمسك بحقه الكامل في مياهه وثراوته الطبيعية من نفط وغاز وبكامل حدوده البحرية بحسب القانون الدولي". وأكد الرئيس اللبناني: "لن أتراجع في موضوع التدقيق المالي الجنائي مهما كانت المعوقات، وسأتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره".

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