شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 1786 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 533555 إصابة .

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 42 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11925 , فيما تم تسجيل 2646 حالة شفاء جديدة , مما رالعراق يسجل 1786 إصابة جديدة بفيروس كورونافع إجمالي حالات الشفاء إلى 463040 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 58590 مصاباً، منهم 366 في العناية المركزة .

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