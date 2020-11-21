شكرا لقرائتكم خبر عن غرق شوارع بغداد في مياه السيول والأمطار الغزيرة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت أمطار غزيرة في العراق تحولت إلى سيول في العديد من المناطق لاسيما في بغداد، حيث تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصورا توثق غرق شوارع بالعراق بسبب مياه الأمطار والسيول ما أثار غضب العديد من العراقيين.

وأظهرت الصور والفيديو غرق العديد من المناطق في بغداد وغيرها، فيما دخلت مياه الأمطار في بعض المنازل في مناطق متفرقة، فيما تدخلت آليات الجيش العراقي للمساعدة في سحب مياه الأمطار.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت أمانة بغداد في وقت سابق، عن استعدادها لموسم الشتاء الحالي، وجاهزية كوادرها لتصريف مياه الأمطار المرتقبة، إلا أنها بدت "محرجة" اليوم بعد أول اختبار شتائي، حسبما يرى مواطنون، وفقا لما نقلته "السومرية نيوز" العراقية.

كما أشارت السلطات المحلية في البصرة وبابل والقادسية والنجف وواسط ونينوى، أنها تخشى من موجة سيول كبيرة، محذرة السكان من الاقتراب من مجاري الأنهار والأودية، أو استخدام الطرقات غير الرسمية، خشية من غرقها.



أمطار في العراق



أمطار في بغداد



شوارع العراق بعد الأمطار



صورة متداولة عن أمطار العراق