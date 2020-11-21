إجراء جديد من تويتر بشأن الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي في 20 يناير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت شركة تويتر إنها ستنقل التحكم في الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة إلى إدارة جو بايدن في 20 يناير.



وحساب "بوتوس" على تويتر، الذي يتألف من الأحرف اللاتينية الأولى لعبارة رئيس الولايات المتحدة، هو الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي ويختلف عن الحساب الذي اعتاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استخدامه.

وأكدت تويتر لرويترز اليوم السبت أنها تجهز "لدعم نقل الحسابات المؤسسية للبيت الأبيض يوم 20 يناير كانون الثاني 2021. كما فعلنا في الانتقال الرئاسي في 2017، تتم العملية بالتشاور الوثيق مع الإدارة الوطنية للأرشيف والسجلات".

وستنقل تويتر أيضا حسابات مؤسسية أخرى خاصة بالبيت الأبيض يوم التنصيب ومنها الحساب الرسمي للسيدة الأولى وحساب نائب الرئيس وحساب البيت الأبيض.

ويجهز بايدن، الذي أتم أسبوعين منذ أصبح رئيسا منتخبا، لتولي السلطة في 20 يناير كانون الثاني لكن ترامب رفض التسليم بالخسارة ويسعى لإبطال أو قلب النتيجة من خلال دعاوى قضائية وإعادة الفرز في عدد من الولايات مدعيا حدوث تزوير واسع النطاق لكنه لم يقدم أدلة.