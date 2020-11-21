محمد بن زايد يستقبل مايك بومبيو لبحث علاقات التعاون والصداقة بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم السبت، مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، وفق بيان صحفى.

وبحث بن زايد وبومبيو - خلال اللقاء الذى جرى في قصر الشاطئ - علاقات التعاون والصداقة الإماراتية - الأمريكية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات فى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والجهود والتحركات الهادفة إلى تسوية أزمات المنطقة، واحتواء التوترات فيها من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية والعمل المشترك، لدعم أسس السلام والاستقرار الإقليمى، إضافة إلى مخاطر التطرف والإرهاب وخطابات الكراهية والتحريض، وضرورة التحرك الدولى الفاعل فى مواجهتها.

وتطرقا فى هذا السياق إلى معاهدة السلام التى وقعتها دولة الإمارات وإسرائيل "اتفاق إبراهيم" وأهميتها فى بدء مرحلة جديدة للعلاقات والتعاون بين الدول فى منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى البناء عليها لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.

كما تناول اللقاء نتائج الحوار الاستراتيجى الإماراتى - الأمريكى، الذى أطلق خلال شهر أكتوبر الماضى ودوره فى تعزيز التفاهم بين البلدين وتعميق العلاقات الثنائية، ودفعها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين.

حضر اللقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطنى، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى، ويوسف مانع العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبى، والوفد المرافق لوزير الخارجية الأمريكى.