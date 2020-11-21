شكرا لقرائتكم خبر عن «زوم» تضيف ميزات جديدة لطرد المزعجين من اجتماعات الفيديو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت منصة مؤتمرات الفيديو “زوم” عن ميزات أمان جديدة تساعد على طرد المشتركين المزعجين من محادثة أو اجتماع فيديو.

وتقدم شركة مؤتمرات الفيديو أدوات جديدة من شأنها أن توفر إمكانية طرد المزعجين، وستساعد هذه الميزات المستخدمين في التعامل مع المتطفلين، الذين يدخلون إلى محادثات زوم دون دعوة، ويعمدون إلى نشر محتوى يسيء إلى المشاركين في الاجتماع.

وستسمح ميزات زوم الجديدة للمضيفين أو المشاركين بإيقاف الاجتماع مؤقتاً حتى يتم طرد أحد المشاركين المزعجين، والسماح للمستخدمين بالإبلاغ عنه، بالإضافة إلى توفير نظام تنبيه يقوم بمسح الوسائط الاجتماعية، للتحقق من وجود روابط تجعل الاجتماع ضحية للمتطفلين.

للوصول إلى هذه الأداة المفيدة، كل ما يحتاجه المضيف الرئيسي أو المضيف المشارك هو التوجه إلى رمز الأمان ثم النقر فوق “تعليق أنشطة المشاركين”، وعند تنشيط هذا الرمز، سيتم تعليق المحادثة بالكامل، مما يعني توقف الفيديو والصوت والدردشة أثناء الاجتماع والتعليقات التوضيحية ومشاركة الشاشة وغرف الاختراق والتسجيل.

وخلال هذا الاستراحة المؤقتة، يمكن للمضيف الرئيسي أو المضيف المشترك الإبلاغ عن مستخدم موجود في الاجتماع، ومشاركة أي شيء لدعم هذا الإجراء مثل أخذ لقطة شاشة تعرض سلوكاً مسيئاً، وبمجرد إرسال البلاغ تتم إزالة المستخدم المعني من اجتماع الفيديو.

وبعد أن يتم تهميش الطرف المزعج، يمكن للمضيفين والمشاركين استئناف المحادثة، حتى يتمكن أولئك الذين تركوا الاجتماع من العودة إلى العمل، ويتم تمكين هذه الأداة المفيدة الجديدة افتراضياً، وهي متاحة لجميع أعضاء زوم.

ولأول مرة على الإطلاق، سيتمكن المشاركون الآخرون في الاجتماع إلى جانب المضيفين والمضيفين المشاركين من الإبلاغ عن المستخدمين عبر رمز الأمان، ولتنشيط هذه الميزة، سيتعين على أحد المشاركين في الاجتماع النقر فوق رمز الأمان الموجود في الزاوية العلوية اليسرى للإشارة إلى مستخدم زوم المزعج.

ويجب أن يمهد تمكين جميع المشاركين في الاجتماع لضبط رنين أجراس الإنذار لتجربة أكثر أماناً ومتعة، بحيث يمكن معالجة المشكلات في أسرع وقت ممكن، وتتوفر هذه الميزة الآن على تطبيق زوم لأجهزة ماك وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة لينوكس وكذلك تطبيقات الأجهزة المحمولة.

وسيقوم البرنامج بتنبيه الاجتماع المعرض للخطر بعد فحص منشورات الوسائط الاجتماعية، بالإضافة إلى مواقع الويب الأخرى للبحث عن روابط اجتماع زوم المشتركة بشكل عام، وفي حال اكتشفت الأداة أن اجتماع زوم على وشك أن يتعرض للاختراق، فسيقوم تلقائياً بتنبيه المستخدم الذي أنشأ الاجتماع وتقديم المشورة بشأن ما يجب فعله، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.