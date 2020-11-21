المغرب يستضيف أعضاء البرلمان الليبي للتشاور بشأن عقد جلسة صحيحة النصاب في ليبيا

وكشفت المصادر لوكالة "سبوتنيك" أن نواب من الشرق والغرب سيجتمعون غدا الأحد في طنجة في جلسة تشاورية لبحث المسار السياسي وحلحلة الخلافات القائمة بين الأعضاء في الشرق والغرب، وذلك بعد توجيه دعوة من البرلمان المغربي.

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وتنطلق طائرة النواب صباح الغد من ليبيا باتجاه مدينة طنجة المغربية للمشاركة في الجلسة التشاورية التي يترأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، للاتفاق على عقد جلسة صحيحة النصاب في أي مدينة داخل ليبيا، حسب ما يتفق عليه في المغرب.

وتوصل المشاركون في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة التي تم التفاوض في إطارها في جنيف يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ على الفور، تم الاتفاق على وجوب مغادرة جميع المقاتلين الأجانب البلاد في غضون ثلاثة أشهر. ولا ينطبق وقف إطلاق النار على الجماعات التي تصنفها الأمم المتحدة إرهابية. ويتم إنشاء مجموعة شرطة مشتركة للإشراف على الأمن.

فيما يرتقب أن تستكمل الجولة الافتراضية المسار السياسي الخاص بتشكيل مجلس رئاسي جديدة وحكومة منفصلة عنه للعمل على تهيئة الأوضاع والجوانب القانونية لإجراء انتخابات في نهاية العام 2021.